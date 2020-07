En kinesisk kvinde gjorde alt det rigtige. Selv om hun ikke havde symptomer, gik hun efter en ferie i USA direkte i isolation.

Hun bestilte mad udefra og holdt sig alene i sin lejlighed i Kina i 14 dage. Alligevel gjorde hun sig skyldig i at smitte andre med coronavirus. Faktisk blev 71 smittet på grund af hende.

Et nyt studie lavet af US Centres for Disease Control viser akkurat, hvor smitsom corona kan være.

I studiet udruller forskere blandt andet en smittekæde startet i Heilongjiang-provinsen i Kina. En smittekæde, som kvinden, der havde været på rejse i USA, startede.

Smitten blev opdaget i april, da en mand fik et alvorligt slagtilfælde.

På dette tidspunkt var der ikke registreret nogen smittede i provinsen siden 11. marts, og manden blev da heller ikke testet for coronavirus med det samme.

Manden blev som følge af slagtilfældet indlagt på et hospital, hvor hans to sønner skiftevis sad ved hans side. Alle var de uvidende om, at de var smittet med coronavirus.

Sammen smittede de 28 mennesker. Heriblandt en læge og fem sygeplejesker.

Senere blev manden – stadig ikke testet for coronavirus – overflyttet til et andet hospital. Her smittede han yderligere 20 personer.

Det var først, da en anden mand – lad os kalde ham B – blev testet positiv, alarmberedskabet og smitteopsporingen gik i gang.

Manden, der havde fået et slagtilfælde, var blevet smittet af B.

Det samme var flere andre, og man slog hurtigt fast, at smitten måtte komme fra en, der havde rejst uden for provinsen.

I alt 71 personer blev testet positive for coronavirus, men ingen kunne gennemskue, hvem der var patient zero. Ingen af de smittede havde været ude at rejse.

Så begyndte man at se mod manden B's kæreste og papdatter. De var syge af virussen, og man undersøgte, om virussen kunne komme fra dem. Men heller ikke de havde været ude at rejse.

Det havde deres overbo i det boligkompleks, de boede i, til gengæld. Det var kvinden, der havde rejst i USA.

Hun havde stadig ingen symptomer, men undersøgelser viste, at hun havde antistoffer i blodet.

Yderligere undersøgelser viste, at hverken mor eller datter var stødt på den ellers symptomfrie kvinde, efter hun var vendt hjem.

Datteren havde dog benyttet sig af den samme elevator, som kvinden havde brugt, kort før hun isolerede sig selv.

Det var netop her, smittekæden var startet.

»Vores studie illustrerer, hvordan ét enkelt covid-19-smittetilfælde kan udvikle sig til et større samfundsudbrud,« lyder konklusionen i rapporten.