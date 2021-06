Der gik ikke mere end ti sekunder, så var der affyret 23 skud.

Det gik ud over Jessica Marzett fra Ohio i USA, da hun skulle parkere sin hvide bil foran restauranten 'Fisher Fish and Chicken' i byen Columbus.

Inden hun fik manøvreret sin bil helt på plads i parkeringsbåsen, kørte tre mænd op på siden af hende. De løb ud af den røde bil, de var ankommet i, hvorefter de begyndte at skyde løs på hende, skriver CNN.

Mindre end et halvt minut efter forlod gerningsmændene parkeringspladsen, hvor de havde nået at affyre ikke mindre end 23 skud.

Her bliver en kvinde skudt på 23 gange af tre mænd. Foto: CNN Vis mere Her bliver en kvinde skudt på 23 gange af tre mænd. Foto: CNN

Hele episoden blev fanget på video, som du kan se øverst i artiklen. Dog indeholder videoen voldsomt indhold.

Det skabte panik og kaos inde i restauranten.

»Kunderne hørte skud, og de var derefter på gulvet,« lyder det fra ejeren af Fisher Fish and Chicken, Munjed Hinnawi, da han taler med CNN.

Kort efter løb en af de ansatte fra restauranten ud for at se til Jessica Marzett. Hun var heldigvis i live og blev kørt på hospitalet.

Ifølge et tweet fra en reporter ved det amerikanske medie ABC6, oplyser familien til Jessica Marzett, at hun blev skudt to gange i brystet og fem gange i armen, men at hun vil overleve den traumatiske oplevelse.

Episoden fandt sted 27. maj, men politiet leder fortsat efter de tre gerningsmænd, der næsten tog livet af en mor til to.