»Sigtelserne mod frøken Sykes er særdeles foruroligende«.

Sådan siger Robert Berlin, anklager hos DuPage County-politiafdelingen i Illinois i USA, om de forbrydelser, en kun 22-årige kvinde lige nu er sigtet og sidder fængslet for.

Kvinden, Alexis Sykes, er sigtet for at hælde kogende vand på sin kæreste, mens han sov.

Det oplyser politiafdelingen i Illinois i en udtalelse.

Selvom det i forvejen er slemt nok, så stopper forbrydelsen ikke her. I stedet for at hjælpe kæresten skulle hun have filmet forbrydelsen og efterfølgende delt videoen på det sociale medie Snapchat.

Desuden nægtede hun at køre ham på hospitalet og valgte i stedet at gemme bilnøglerne – alt imens 'huden faldt af armene', som der står i udtalelsen.

»Jeg har det lidt dårligt, eftersom han fik anden- og tredjegradsforbrændinger fra sit ansigt og ned til livet, og de hastede ham til hospitalet. Men ja ja, det kan jo ske,« skrev Sykes angiveligt i den Snapchat-video, hun delte, lyder det i anklageskriftet.

Hun skrev angiveligt også, at kæresten græd og bad hende om at fragte ham på hospitalet.

Det lykkedes imidlertid kæresten at finde bilnøglerne og fragte sig selv på hospitalet, hvor alvorligheden – og ikke mindst konsekvenserne – stod klart.

Her blev han indlagt på afdelingen for brandofre og gennemgik operation samt en hudtransplantation.

»At hælde kogende vand over en sovende mand medfører alvorlige og smertefulde skader, som er bevist i denne sag. Det vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang af loven,« siger anklager Robert Berlin.

Alexis Sykes er for nuværende tilbageholdt med en kaution på 500.000 dollar og skal for retten i slutningen af marts.

Motivet er ukendt.