Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da en ældre kvinde bestilte en kop varm te endte det tilsyneladende helt galt.

Nu er hun endt i et verbalt slagsmål med den kendte canadiske kaffekæde Tim Hortons – for de har noget forskellige udlægninger af, hvad der skete.

Det skriver The Guardian, der har udrullet sagen.

Det ligger fast, at hændelsen fandt sted sidste år i det sydlige Ontario, da 73-årige Jackie Lansing sammen med sin familie bestilte en kop sort te, mens de kørte gennem en drive-through tilhørende kaffekæden.

Men derfra adskiller de to versioner sig.

Ifølge den ældre kvinde – der sad på passagersædet i bilen – tog hun imod te-koppen, da den 'øjeblikkeligt kollapsede ind i sig selv':

»Som et resultat spildte cirka 0,4 liter skoldende varm væske ud over på fru Lansings mave og ben,« lyder påstanden fra hendes advokat.

Ifølge advokaten, Gavin Tighe, er kaffekæden Tim Hortons skyldig i at have serveret 'overophedet' te i en defekt kop.

Han kalder samtidig de skader, som kvinden pådrog sig, for 'livsændrende'. Til The Guardian fortæller han, at det krævede 'flere hospitalsbesøg', og at hændelsen har efterladt Jackie Lansing med både 'fysiske og følelsesmæssige ar'.

Af dokumenter i sagen lyder det ifølge The Guardian i kvindens søgsmål, at hun nu er 'permanent og alvorligt såret … og vansiret'.

Jackie Lansing hævder videre, at hun nu lider af overfølsom hud, der kræver konstant behandling, har oplevet vægtøgning og 'ofte er bange … trist, deprimeret og tårevædet'.

Hun sagsøger derfor kaffekæden for 500.000 canadiske dollar – svarede til omkring 2,5 million danske kroner.

Spørger man TDL Group Corp, der er virksomheden bag kaffekæden, var ulykken dog selvforskyldt, og man hævder, at kvinden var 'årsagen til sin egen ulykke'.

Virksomhedens forsvar antyder også, at Jackie Lansing var distraheret af sin mobiltelefon, da hun tog imod den varme te.

Man anmoder derfor retten om at afvise Lansings krav.

Det vides i skrivende stund ikke, hvornår der falder en afgørelse i sagen.