I skrivende stund leder man med lys og lygte efter en brunbjørn i delstaten Montana, USA.

Bjørnen har slået 65-årige Leah Davis Lokan ihjel.

Det skriver The Independent.

Lokan var sygeplejerske i byen Chico. Hun var i naturen i forbindelse med et langt cykelløb. Dagen før sin død havde Leah Lokal stoppet i byen Ovando, lyder det fra myndighederne i Montana.

Bjørnen formåede at trække Lokan ud af teltet og slå hende ihjel, før de andre campister i området brugte 'Bear spray' til at få dyret væk.

Tidligere på natten omkring klokken tre havde bjørnen første gang været i lejren, hvor den havde vækket nogle af campisterne. De fjernede mad fra deres telte og lagde sig til at sove igen.

Det var først omkring klokken 4.15, at bjørnen lod høre fra sig igen. Det var det fatale angreb, Leah Lokan blev udsat for.

Bjørnen vil blive skudt, når man finder den, fortæller Greg Lemon, der er talsmand for naturmyndigheden i Montana.

»på nuværende tidspunkt er vores bedste chance for at fange bjørnen ved at sætte fælder i nærheden af en hønsegård, hvor bjørnen har dræbt og spist flere høns,« siger han.