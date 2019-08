Kvinde, som angiveligt blev udnyttet, da hun var 14, sagsøger også personer, som skal have hjulpet Epstein.

En kvinde i New York, som siger, at hun blev seksuelt udnyttet af Jeffrey Epstein, da hun var 14 år, har lagt sag an mod boet efter den afdøde finansmand.

Kvinden sagsøger også flere personer, som skulle have været sammensvorne med Epstein, der begik selvmord i weekenden i en fængselscelle på Manhattan.

I det første af en række ventede sagsanlæg siger den 32-årige Jennifer Araoz, at hun i 2001 som 14-årig blev bragt til finansmandens luksusejendom på Manhattan's Upper East Side.

Her blev hun over flere måneder blev manipuleret og forberedt på seksuel udnyttelse og en brutal voldtægt.

Den 32-årige beskylder en kvinde, Ghislaine Maxwell, som igennem en årrække var kæreste med Epstein, for at have hjulpet ham. Hun sagsøger også tre personer fra finansmandens stab.

- Jeg er rasende over, at han ikke personligt bliver stillet til ansvar, men min kamp for at få retfærdigheden til at ske fyldest er nu ved at begynde, siger Araoz i et indlæg i New York Times.

Maxwell, som er datter til den afdøde mediemagnat Robert Maxwell, har gentagne gange afvist, at hun skulle have haft noget at gøre med Epsteins påståede sexkriminalitet.

Araoz hævder imidlertid, at Maxwell hjalp med at finde personer, som kunne rekruttere "omkring tre piger dagligt til ham".

Araoz siger videre, at hun selv blev "rekrutteret" af en brunette i 20'erne, og som tog kontakt til hende, da hun stod ved sin skole på Manhattan i 2001.

Kvinden fortalte en historie om en ældre mand, som kunne hjælpe Araoz og hendes familie, der havde økonomiske problemer efter farens død.

Sagen er den første i en række, som kan rejses af kvinder efter en ny lovgivning i delstaten. Den skal hjælpe udnyttede børn med at rejse sager, uanset hvor mange år der er gået, siden de blev udsat for forbrydelser.

Omkring 85 personer, som har været ofre for seksuelle overgreb, har som følge af lovgivningen onsdag rejst sag mod den katolske kirke i New York.

FBI og justitsministeriet har indledt en formel undersøgelse af, hvordan det øjensynligt kunne lykkes for Epstein at tage sit eget liv i en fængselscelle i New York.

Den 66-årige finansmand var anklaget for menneskehandel og overgreb mod mindreårige piger. Han risikerede at få en dom på 45 års fængsel.

Han havde haft forbindelser til nogle af USA's mest magtfulde personer. Blandt dem, som han havde været på venskabelig fod med, var præsident Donald Trump, tidligere præsident Bill Clinton og Storbritanniens prins Andrew.

/ritzau/Reuters