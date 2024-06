Ved hjælp af helikopter og drone fandt redningsfolk nødstedt kvinde i skovområde i Bayern.

En 32-årig kvinde er tirsdag blevet reddet ned fra et træ i den tyske delstat Bayern efter at have siddet der i mere end to døgn.

Kvinden søgte tilflugt i træet under weekendens oversvømmelser, som ramte Bayern og nabostaten Baden-Württemberg.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hun endte med at vente på hjælp i 52 timer i et skovområde nær byen Neu-Ulm. Det lykkedes redningsfolk at finde hende ved hjælp af en drone og en helikopter.

Flere savnes stadig, og indtil videre er fem personer konstateret døde i forbindelse med oversvømmelserne i Sydtyskland.

Et voldsomt regnvejr ramte Bayern og Baden-Württemberg fredag. Nogle steder faldt der ligeså meget regn i løbet af fredagsdøgnet, som der normalt gør på en hel måned på denne tid af året.

De store regnmængder fik en lang række floder til at gå over deres bredder.

Situationen i de to delstater blev ikke bedre af, at regnvejret fortsatte lørdag og søndag.

Omkring 60.000 redningsfolk har bidraget til redningsarbejdet. Derudover har Tysklands militær, Bundeswehr, været indsat for at hjælpe nødstedte borgere.

En af de omkomne var en brandmand, som druknede, da en gummibåd kæntrede. Det skete i Pfaffenhofen i Bayern.

En anden af de omkomne - en 57-årig kvinde - blev fundet druknet i sin bil i det sydlige Bayern.

Bilen blev fanget i vandmasserne, efter at den skred væk fra vejen og blev fyldt med vand.

Endelig er tre personer fundet omkommet i deres kældre forskellige steder, skriver Reuters.

I løbet af weekenden blev mindst 3000 mennesker evakueret.

