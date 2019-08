En 30-årig canadisk kvinde kan lige nu prise sig lykkelig for, at hun stadig er i live.

Den 10. august var den unavngivne kvinde ude for et alvorligt styrt fra mere end 1500 meters højde, efter hendes faldskærm ikke åbnede sig.

Det skriver Sky News.

Uheldet skete ved en faldskærmsklub i byen Trois-Rivieres, Quebec, og det var herfra, at et vidne så kvinden i frit fald.

»Det er et mirakel. Jeg ved ikke, hvordan en person kan overleve et styrt fra et fly på den måde,« fortæller vidnet Denis Demers til Radio-Canada ifølge Sky News.

Den 30-årige kvinde landede i et område med mange træer, og det ser umiddelbart ud til at være det, der har reddet hende.

Ifølge Denis Demers blev hverken faldskærmen eller nødfaldskærmen udløst, da kvinden var på vej ned.

Det lokale politi har efterfølgende forklaret, hvordan kvinden er en erfaren faldskærmsudspringer.

Men på trods af det slemme styrt er kvindens liv ikke i fare, forklarer politiet.

Hun har dog pådraget sig flere brud - blandt andet en brækket ryghvirvel.

Politiet er nu i gang med at efterforske, om der ligger nogen kriminel handling bag.

Derudover er det involverede firma nu i gang med at undersøge årsagen til uheldet og har indtil videre ikke kommenteret det vilde styrt.