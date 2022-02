Hajen blev ved med at trække i hende, og hun kunne mærke dens tænder på anklen.

Situationen var kritisk, da amerikaneren Heather West så en citronhaj på to meter i øjnene.

42-årige Heather West fra Texas snorkler ved Dry Tortugas uden for Floridas kyst. Og da hun er på vej tilbage til kysten, får hun sig noget af en overraskelse.

Det skriver The Guardian.

En citronhaj, der måler omkring to meter i længden, bider sig nemlig fast om kvindens ankel og forsøger at trække hende længere ned under vandet.

Heather West forsøger at vride sig fri og beskriver til Daily Mail, at det var svært, fordi hajen blev ved med at trække i hende, og hun mærkede dens tænder i hendes ankel.

Men hvor utroligt det end lyder, så slog amerikaneren hajen i ansigtet, indtil den opgav sit forsøg på at trække hende længere ned i dybet og slap hendes fod.

Og på den måde undslipper West det to meter lange dyr.

Hendes fod bliver dog medtaget efter angrebet, og hun havde omgående brug for lægehjælp.

»I vandet var jeg overbevist om, at den (hajen, red.) havde bidt den af, så at se, den stadig var der, selvom den var fuldstændig ødelagt, var en stor lettelse.«

Det skriver West i et opslag på Instagram, hvor hun viser biddet og fortæller, at læger i Key West vurderer, at hun sandsynligvis ikke vil få mén.