Et af Ikeas varehuse i Kina har haft en oplevelse, de gerne ville have været foruden.

En kvindelig kunde gav sig nemlig til at onanere i flere af Ikeas sofaer for rullende kamera. Videoen er gået viralt på diverse pornosider.

Ikea har øjeblikkeligt lovet at tage 'mere sikre' metoder i brug for at værne sig mod gentagelser.

Videoen viser kvinden i gang med at tilfredsstille sig selv, mens kunder intetanende går forbi inde i butikken.

Et Ikea-varehus i Kina. Foto: LIU JIN Vis mere Et Ikea-varehus i Kina. Foto: LIU JIN

Den ucensurerede version af videoen blev hurtigt fjernet fra de sociale medier i Kina, men det svenske firmas svar på videoen er blevet set af ni millioner mennesker. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»Vi er absolut imod videoen og fordømmer denne opførsel. Vi har meldt det til politiet i byen, hvor varehuset ligger,« skriver Ikea i en udtalelse. De nævner ikke hvilket varehus, der er tale om.

Identiteten på kvinden og den person, der filmede videoen, er ikke blevet offentliggjort.

Forundrede onlinebrugere pointerer, at der ikke er nogen, der bærer masker på den omtalte video. Det kunne betyde, at den er optaget, før der var noget, der hed coronavirus. Smitten ramte for alvor Kina i løber af januar i år.

På dette arkivbilllede, som intet har med historien at gøre, ses kvinder afprøve sengen i et kinesisk Ikea-varehus. Foto: AFP Vis mere På dette arkivbilllede, som intet har med historien at gøre, ses kvinder afprøve sengen i et kinesisk Ikea-varehus. Foto: AFP

»Kvinden er så modig, men jeg forstår ikke, at hun gør det i fuldt dagslys,« lyder det i en opdatering på det sociale medie Weibo. Den opdatering har fået 8.000 likes.

»Der er så mange mennesker rundt omkring hende, jeg forstår det ikke,« skriver en anden.