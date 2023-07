Det har skabt stor sorg i den engelske by Cambridge, at en kvinde på 31 år og to børn på otte og fire år fredag morgen døde på grund af en brand i deres lejlighed.

Nu er årsagen til branden kommet. Og den er på ingen måde, hvad nogen havde forventet.

Ifølge det lokale brandvæsen er branden startet, fordi der er sket et teknisk fejl ved opladningen af en elektrisk cykel, skriver Sky News.

»En brandundersøgelse leder efter den mest sandsynlige årsag, og i dette tilfælde mener vi, at det er en elektrisk cykel, der blev opladet,« siger Stuart Smith, der er områdekommandant i Cambridge Fire and Rescue Service, til mediet.

Han opfordrer alle med elektriske cykler til at være opmærksomme på de potentielle risici, som cyklerne medfører.

Det kan eksempelvis være, at 'batterierne ikke må overophedes', som han formulerer det.

Mere end 30 brandmænd deltog i slukningsarbejdet af branden i de tidlige timer fredag ​​morgen, hvor det lykkedes at forhindre den i at sprede sig til nærliggende hjem.

Men i alt tre personer mistede altså livet.