For tre uger siden fandt man et hovedløst lig på et hotelværelse i Sapporo i det nordlige Japan.

Hovedet er endnu ikke dukket op, men japansk politi har nu anholdt en 29-årige kvinde samt hendes forældre og sigtet dem for at stå bag halshugningen.

Det er ifølge CBS News politiets mistanke, at den 29-årige kvinde er arkitekten bag drabet på den 62-årige mand.

Hun skulle angiveligt have involveret sine familiemedlemmer og bedt dem transportere og gemme hovedet.

Hvordan forældrene konkret skal være involveret i sagen, melder historien intet om. Politiet er fortsat i færd med at afdække motivet for drabet, og spørgsmålet om, hvordan offeret og den 29-årige kvinde kendte hinanden, er stadig ubesvaret.

Japanske medier skriver ifølge CBS News, at den 29-årige datter muligvis er psykisk syg, og at hun holdt sig for sig selv.

Angiveligt skulle en kvinde, der menes at være den 29-årige, 1. juli være gået ind på hotelværelset i Sapporo sammen med den 62-årige mand.

På tidspunktet var kvinden iklædt lyst, feminint tøj og en bredskygget hat. Da hun tre timer senere forlod hotellet, var det i sort tøj.

Med sig havde hun angiveligt et stor kuffert.

Dagen efter ville en hotelansat tjekke værelset, da pågældende undrede sig over, at ingen havde tjekket ud. Her fandt medarbejderen det hovedløse lig i et badekar.

Ingen af den 62-årige mands ejendele var blevet efterladt på værelset.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.