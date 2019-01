En bil med en død kvinde og et dødt barn er fundet i et skovområde syd for Stockholm.

En kvinde og et barn er fundet døde i en lejet bil syd for Stockholm i Sverige.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Bilen er fundet i et skovområde ved en sø, hvor politiet lige nu er talstærkt til stede.

Ifølge Aftonbladet leder politiet med hunde i området.

Der var tidligere meldinger om, at bilen var en taxa, men ifølge Aftonbladet er det en lejet bil.

Politiet blev tippet om bilen kl. 11.56, og kl. 14.20 var politiet til stede med teknikere og flere politibiler, skriver svenske Expressen.

Politiet vil ikke kommentere fundet.

Ifølge Expressen betragter politiet sagen som et dobbeltdrab.

/ritzau/