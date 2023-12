Ilham Majid modtager sammen med flere andre sårede palæstinensere behandling på et hospital i Kairo i Egypten.

Ilham Majid bad for sit liv, da bomberne faldt over hendes hus i Gaza.

Nu modtager hun sammen med flere andre sårede palæstinensere behandling på et hospital i den egyptiske hovedstad, Kairo.

17 af hendes familiemedlemmer, herunder to børn, blev dræbt under et angreb 31. oktober i flygtningelejren Jabalia, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Pludselig følte jeg, at huset smuldrede. Tre etager faldt sammen ovenpå mig, siger den 42-årige kvinde fra hospitalssengen på Nasser Hospital i Kairo.

- Jeg fik sprængstoffer over alt på kroppen. Min lever blev ramt, mine ben, ribben og min kæbe er helt ødelagt. Jeg kan ikke gå, siger hun.

Ilham Majid siger, at hendes mand ved en tilfældighed fandt hende fanget under murbrokkerne mere end fire timer efter angrebet - fordi én af hendes fingre stak ud fra ruinerne.

- Jeg kunne næsten ikke trække vejret - var næsten død, siger hun.

Hendes 15-årige datter blev dræbt under bombardementerne. Ti dage senere blev liget af hendes 17-årige søn trukket ud fra murbrokkerne. Det var allerede begyndt at rådne.

Siden tragedien har hun kigget på billeder af sønnen på sin telefon. I alt 50 af hendes familiemedlemmer boede i huset.

Siden starten af oktober har flere palæstinensere, herunder flere der lider af forskellige behandlingskrævende sygdomme, fået tilladelse til at forlade Gaza for at få behandling i Egypten.

Fra de palæstinensiske myndigheder i Gaza, som er styret af Hamas, lyder det, at mindst 15.523 palæstinensere er blevet dræbt. Heraf er 6150 angiveligt børn, mens 4000 er kvinder.

Det er ikke muligt at få disse tal uafhængigt bekræftet, lige som det heller ikke er muligt at bekræfte dødstal fra den israelske side.

/ritzau/