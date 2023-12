Hvad der skulle have været en lykkelig graviditet er endt med et spørgsmål til domstolene om rettigheden til en abort for en kvinde i Texas.

Texas er nemlig en af de 13 stater, der forbyder abort på næsten alle stadier af graviditeten.

Kate Cox er gravid i 20. uge med et foster, der er blevet diagnosticeret med en dødelig sygdom. Barnet er således blevet diagnosticeret med sygdommen trisomi 18, hvilket ofte resulterer i en mislykkedes graviditet.

Det skriver flere internationale medier, blandt andet Sky News, der har fået adgang til retspapirerne.

Læger har, ifølge mediet, fortalt Kate Cox, at hendes barn vil være dødfødt eller højst leve i en uge.

Derfor har den 31-årige mor til to indledt en retssag i byen Austin for at få tilladelse til en abort uden risikoen for at blive retsforfulgt.

'Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt jeg bliver nødt til at sige farvel til min baby, men hvornår,' skriver Kate Cox i retspapirerne, ifølge mediet.

I retspapirerne står der skrevet, at Kate Cox tidligere har fået to kejsersnit, og et tredje vil sætte hende i stor risiko for ikke at kunne få børn i fremtiden.

'På grund af Texas' abortforbud har Kate Cox' læger informeret hende om, at deres 'hænder er bundet,' og at hun bliver nødt til at vente, indtil hendes barn dør inde i hende, eller gennemføre graviditeten, hvorefter hun vil blive tvunget til at få et tredje kejsersnit, kun for at se sin baby lide indtil døden,' står der, ifølge mediet, skrevet i retspapirerne.

Texas har nogle få undtagelser, hvor det er muligt at få en lovlig abort, men grundet den vage formulering af delstatens restriktive lov er læger bange for at udføre aborter, fordi de frygter at bliver retsforfulgt.

En dommer afgjorde tidligere på året, at abortforbuddet i delstaten var for restriktivt for kvinder med komplikationer under graviditeten, men den afgørelse nåede ikke langt, før staten appellerede sagen.

Kate Cox opfordrer retten til en hurtig afgørelse i sagen, da hun blot 'forsøger at gøre det bedste' for hende selv og sit ufødte barn.