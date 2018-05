Som du kan se i klippet ovenfor er det ikke kun lærere, der bliver hyldet af præsidenten.

Onsdag overrakte USAs præsident Donald Trump prisen som årets amerikanske lærer til Mandy Manning, der underviser flygtninge og indvandrere i engelsk. Den lejlighed udnyttede hun efter alt at dømme til at overbringe ham en protest.

I hvert fald var den sorte bluse, hun bar under overrækkelsen i Det Hvide Hus rigt dekoreret med badges med slet skjulte politiske budskaber af lidt mere venstreorienteret karakter end Donald Trumps politiske linje: Heriblandt et badge, der kræver lighed for transseskuelle, et fra Women's March on Washington, der fandt sted, da præsident Trump blev indsat, et regnbue-badge (symbol på homoseksuelle, red.), et fra den amerikanske lærerforening og et fra Fredskorpset, der er en organisation under den amerikanske regering, som arbejder for bedre forståelse på tværs af kulturer.

Mandy Manning havde adskillige badges på sin bluse under overrækkelsen. Mange med politiske budskaber. Foto: SAUL LOEB Mandy Manning havde adskillige badges på sin bluse under overrækkelsen. Mange med politiske budskaber. Foto: SAUL LOEB

Tidligere har Manning arbejdet for netop Fredskorpset, men arbejder nu ved Newcomer Center ved Joel E. Ferris High School i Spokane i delstaten Washington.

I sin tale roste Donald Trump hende for hendes 'utrolige hengivenhed' til lærergerningen.

»Lærere som Mandy spiller en central rolle i at sikre vores børns velbefindende, vores lokalsamfunds styrke og nationens succes,« sagde han i forbindelse med overrækkelsen af skulpturen i glas - og synes ikke at bemærke de mange badges.

Præsidenten var flankeret af sin undervisningsminister, Besty DeVos, arbejdsminister Alex Acosta og lederen af Fredskorpset, Jody Olsen.

Mandy Manning fortalte nyhedsbureauet AP efter overrækkelsen, at hun havde udnyttet et privat øjeblik med Trump til at give ham en stak breve fra hendes elever og indbyggere i Sponkane. Hun sagde til præsidenten, at hun håbede, han ville læse dem - og invitererede ham på besøg på skolen.

»Jeg havde et meget kort øjeblik med præsidenten, hvor jeg gjorde det klart, at eleverne, jeg underviser... er dedikerede og foksuerede. De er med til at gøre USA til det dejlige sted, det er,« sagde hun.

US President Donald Trump presents Mandy Manning (R) of Joel E. Ferris High School in Spokane, Washington, with the 2018 National Teacher of the Year award alongside Secretary of Education Betsy DeVos (C) during a reception in the East Room of the White House in Washington, DC, May 2, 2018. / AFP PHOTO / SAUL LOEB Foto: SAUL LOEB/AFP/RITZAU SCANPIX US President Donald Trump presents Mandy Manning (R) of Joel E. Ferris High School in Spokane, Washington, with the 2018 National Teacher of the Year award alongside Secretary of Education Betsy DeVos (C) during a reception in the East Room of the White House in Washington, DC, May 2, 2018. / AFP PHOTO / SAUL LOEB Foto: SAUL LOEB/AFP/RITZAU SCANPIX

Hun fortalte også, at et af brevene blandt andet efterspurgte, at USA er bevidst om landets rolle som rollemodel for andre lande.

»Magthaverne og særligt præsidenten skal være påpasselig med, hvordan man kommunikerer om flygtninge og indvandrere - og, ærligt talt, om alle grupper i samfundet,« fortalte Mandy Manning.

Præsident Trump har sat en stopper for, at USA modtager flygtninge. Han har desuden krævet, at der opføres en mur mod Mexico for at holde mordere, narkobander og andre kriminelle ude af USA.