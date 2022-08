Lyt til artiklen

En 57-årig kvinde har mistet livet efter en ulykke i en rutsjebane i forlystelsesparken Klotten ved Mosel-floden.

Forlystelsesparken ligger to timers kørsel fra Frankfurt i Tyskland.

Det skriver news.de.

Ulykken skete lørdag og ifølge vidner, så blev kvinden kastet ud af en rutsjebane i fart. Herefter stod hendes liv ikke til at redde.

Ifølge det tyske medie, så er det Klotti-rutsjebanen, der er en 550 meter lang, 17,5 meter høj og 60 kilometer i timen hurtig rutsjebane.

Mediet Bild skriver yderligere, at vidner har forklaret, at kvinden blev kastet ud midt under turen og ind i et tætbevokset og svært tilgængeligt område ved Mosel-floden.

Ulykken stiller nu en lang række spørgsmål om sikkerheden og kan på flere måder dreje paralleller til den fatale ulykke i Tivoli Friheden i Aarhus for knap en måned siden.

I ulykken i Aarhus mistede en 14-årig pige livet i den aarhusianske forlystelsespark, efter at den bageste vogn i rutsjebanen Cobraen knækkede af. I en lignende hændelse i 2008 kom fire personer til skade.

Efter ulykken i 2008 holdt Cobraen stille i knap et år. I stedet for at skrotte rutsjebanen valgte Tivoli Frihedens ledelse at få den repareret.