En svensk kvinde er blevet slået ihjel på Mallorca.

Kvinden, der var i 50'erne, døde af sine skader efter intensiv pleje i otte dage på et hospital i Palma.

Det skriver Expressen.

Det lokale politi har anholdt en mand, som de mistænker for at have mishandlet og dræbt kvinden.

Expressen skriver, at ifølge spanske medier blev kvinden fundet den 13. juli liggende i en blodpøl på gulvet. Hun havde skader på hovedet og på armene.

En nabo til stedet, hvor kvinden blev fundet, ringede til politiet, da hun havde hørt gråd og råb, og da politiet kom til adressen, fandt de altså den svenske kvinde.

Kvinden var ved bevidsthed, da politiet kom. Hun sagde, at en mand, der var i hjemmet, havde sparket hende i ansigtet og derefter slået hende flere gange.

Den anholdte er en 55-årig mand.

Onsdag blev der afholdt en ceremoni med et minuts stilhed for den svenske kvinde uden for regeringsbygningen og rådhuset i Palma.

Her holdt præsidenten i den baleariske region, Francina Armengol, en tale, hvori hun fordømte misbrug og mord på kvinder, 'bare fordi de er kvinder'.

Borgmesteren i Palma, José Hila, sagde, at handlingen 'minder os om, at vi skal arbejde for ligestilling og mod mænds vold mod kvinder'.

Udenrigsministeriet i Sverige har bekræftet, at en svensk kvinde i 50'erne døde i Spanien tirsdag. De pårørende er underrettet, skriver Expressen.