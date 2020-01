En 22-årig kvinde var faldet i søvn under en flyvetur fra Atlanta til Detroit i tirsdags, men vågnede kort før landingen, da manden på sædet ved siden af berørte hende.

Først troede hun, det var en tilfældighed. Så bevægede mandens hånd sig ifølge kvinden ind under hendes bukser.

Det fik kvinden ved navn Tia Jackson til at reagere, skriver CNN.

Hun skreg op for at få manden til at stoppe og tilkaldte omgående kabinepersonalet.

»Han tog mig på min bagdel under bukserne! Han skal fjernes,« fortæller hun til mediet, at hun sagde til kabinepersonalet på Spirit Airlines-flyet.

Deres håndtering af hændelsen gjorde Tia Jackson chokeret og rasende.

Flypersonalet tilbød nemlig i stedet hende at skifte sæde, men det ville hun ikke. Dels fordi hun ikke ville forlade sin ven, som sad på vinduespladsen ved siden af hende. Og dels fordi hun følte, at hun blev straffet for, hvad manden havde gjort og ikke omvendt.

Overfor CNN fortæller den 22-årige studerende, at hun både føler sig ignoreret og dårligt behandlet af Spirit Airlines.

Piloten anbefalede Tia Jackson at gå til flyselskabets skranke i lufthavnen med sin klage, men i stedet kontaktede hun politiet.

Flyselskabet forklarer i en udtalelse, at kabinepersonalet blev gjort opmærksom på hændelsen 18 minutter før landingen - og at det forklarer deres håndtering af sagen.

'Vi tager påstanden seriøst og er i direkte kontakt med passageren. Vi takker vores personale for deres hurtige og professionelle håndtering af situationen,' skriver Spirit Airlines i udtalelsen.

Ifølge flyselskabet fik Tia Jackson hjælp med det samme.

'Vores kabinepersonale ønskede at flytte hende - og ikke ham - fordi han i så fald havde haft et tomt sæde på den ene side og midtergangen på den anden,' fortsætter Spirit Airlines i udtalelsen.

Idet hun nægtede at flytte sig, kunne den påståede gerningsmand heller ikke flyttes, hævder flyselskabet.

Det skyldes, at flyet på det tidspunkt var så tæt på at skulle lande, at det ville være i strid med reglerne at lade passagerer forlade deres sæder.

FBI tager sig nu af efterforskningen af sagen.