En ferie i Mexico tog sig en forfærdelig drejning, da en kvinde besluttede sig for at lave en drink i solens stråler.

For selvom de fleste nok forbinder ferier med kolde drinks, så viste det sig alligevel at være en rigtig dårlig cocktail for Allana Davidson.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt news.com.au.

På en liggestol i de mexicanske solstråler besluttede Allana Davidson sig nemlig for, at hun ville lave sig en 'margarita', som er en drink bestående af tequila, appelsinlikør og limejuice.

Men allerede efter ganske kort tid, viste det sig at være en dårlig idé.

Her begyndte hendes hænder at hæve op, og hun mærkede straks en brændende fornemmelse i kroppen. Og det var alt sammen forårsaget af den kemiske reaktion, der hedder 'Fytofotodermatitis', som kan opstå, når limesaft kommer i kontakt med hud og sollys.

Foto: TikTok @allanaramaa

Allana Davidson delte derfor efterfølgende sin cocktailhændelse på sin TikTok-profil. Her viser billederne, hvordan hun det ene øjeblik sidder med en drink i hånden og det næste, er hendes hænder fuldstændig forbrændte.

Men det var faktisk ikke det værste.

Videoen viser nemlig yderligere, at Allana Davidson var nødt til at tilbringe resten af sin ferie med bondage viklet omkring sine hænder, da smerterne udviklede sig, og hun tilsyneladende måtte en tur på hospitalet.

Allana Davidson måtte tilbringe resten af solferien med bondage på begge hænder. Foto: TikTok @allanaramaa

I slutningen af TikTok-videoen afslutter hun derfor med opfordringen:

»Pres ikke limefrugter i solen, børn.«