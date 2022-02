Det lyder utroligt, men det er sandt.

En kvinde lå død i sin lejlighed i London i næsten tre år, på trods af at naboer klagede mere end 50 gange over lugten af ​​'råddent kød', fluer og maddiker – før politiet fandt et skelet på sofaen.

Skeletresterne af Sheila Seleoane, der blev 61 år, blev fundet i sin sofa i hendes etværelses lejlighed i området Peckham fredag, skriver Daily Mail.

Chokerede politibetjente opdagede også lyserøde fødselsdagsballoner tæt på hendes krop efter at have sparket døren ind til ejendommen på tredje sal. Naboer klagede første gang over den 'forfærdelige stank' til boligforeningen i oktober 2019.

Mor til fire Ayesha Smith, en nabo, fortalte, at en lugt af 'rådden kylling' havde fyldt hendes lejlighed i mere end to år.

Naboer i hele blokken med 20 lejligheder fik at vide, at der var et problem med afløbet, da der først blev rejst bekymring. Boligforeningen hævdede, at de senere blev informeret om, at ingen ville komme ud for at efterforske under lockdown, da det ikke var en nødsituation.

»De sagde, at det kom fra afløbene, men det lugtede ikke som afløb. Det lugtede, som om noget råddent. Så kom der en meget høj summen indefra – fra alle fluerne. Der var store og små fluer i opgangen, der kom ind i lejligheden, når man åbnede hoveddøren,« siger Ayesha Smith.

En anden nabo fortæller til Daily Mail, at der i 2019 begyndte at komme maddiker og fluer i hendes lejlighed gennem vinduerne. Det tog en måned at komme af med dem. Hun kom hjem til 30 til 50 døde fluer om dagen.

Andre naboer i bygningen undrer sig over, at den manglende betaling af husleje ikke har fået den afdødes udlejer til at undre sig. Flere beboere havde også set ubetalte regninger stikke ud af brevsprækken på den afdødes overfyldet postkasse.

Det var et opkald til de lokale myndigheder, der fik politiet til at troppe op.