Britiske Dawn Clark var sikker på, det var radioen, hun kunne høre, da hun hørte musik spille.

Men da hun gik hen for at slukke for den, indså hun, at radioen slet ikke var tændt. Dernæst tænkte hun, at det muligvis var hendes datter, der spillede musik på teenageværelset – men musikken kom heller ikke fra datterens højttaler.

Det var kun Dawn Clark, der kunne høre tonerne, som kom og gik. Hun troede, hun var ved at gå fra forstanden. Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt norske Dagbladet og britiske Independent.

Hendes læge mistænkte, at hun led af Ménières sygdom – en tilstand i det indre øre, der kan forårsage både svimmelhed og høretab. Men virkeligheden skulle vise sig at være en helt anden.

En MR-scanning afslørende nemlig en skygge på Dawn Clarks hjerne. En skygge, der gjorde det klart, at der var tale om en hjernesvulst.

Det betød, at Dawn Clark måtte gennemgå to risikable operationer foruden stråle- og celleterapi i et forsøg på at stoppe tumoren fra at udvikle sig.

Læggernes melding var, at der var 20 procents chance for, at den britiske mor til tre ville ende med at blive lam i sin venstre side.

Lykkeligvis var operationerne vellykkede, og ifølge Dawn Clark var det en lettelse, at få sit normale liv – uden musik for ørene i tide og utide – tilbage.