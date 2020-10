En thailandsk kvinder kravlede tre meter op til loftet i sin celle på en politistation. Der blev hun hængende i 30 minutter, efter hun var blevet anholdt for våbenbesiddelse.

Hun havde både en pistol og ammunition på sig, da politiet tog hende med til stationen torsdag morgen. Det skriver Bangkok Post.

Ifølge politiets egen tv-station kravlede den 37-årige Ploypatcha Sukpansila op ad tremmerne i cellen på politistationen i Din Daeng-distriktet i Bangkok. Ifølge videoen var der ingen åbning i loftet.

Her stod hun på toppen af cellens tremmer i omkring en halv time, mens politiet forsøgte at berolige hende.

Til sidst blev betjentene nødt til at kravle op efter hende, men hun nægtede at tale med efterforskerne.

Politiet fortæller, at kvinden kravlede op på grund af stress.

Iført en sort top og blå jeans blev hun anholdt, mens hun sad i førersædet på en bil foran den lokale politistation klokken fire om morgenen, hvor politiet havde fået et tip om en mistænkelig bil, der var parkeret derude.

De fandt en revolver, seks patroner og en kasse på bagsædet af bilen.

Ploypatcha Sukpansila er nu sigtet for at have våben uden tilladelse og at have både pistolen og ammunitionen med sig på et offentligt sted – igen uden at have tilladelse.