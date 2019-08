Der udspillede sig et sandt mirakel, efter den 45-årige belgiske kvinde Corine Bastide i slutningen af juli kørte galt nær byen Liege.

Corine Bastide kørte af vejen i et solouheld, og bilen landede på taget i skoven.

Det skriver norske TV 2.

Den 45-årige kvinde sad fast og kunne ikke komme ud af bilen.

Hendes telefon? Den lå få meter fra hende og ringede hele den første nat, men hun kunne ikke få fat i den.

Venner, bekendte og senere de belgiske myndigheder vidste, at der var noget galt, men de vidste ikke, hvor Corine var, og da den første nat var overstået, gik telefonen ud.

»Dagen efter stoppede telefonen med at ringe, og jeg vidste, at batteriet var tomt. Jeg prøvede at skrige, når jeg hørte folk, men der var tydeligvis ingen, som hørte mig,« fortæller Corine ifølge AP.

Alt imens blev det varmere. Corine kørte galt 23. juli, og i den periode var det hedebølge i det centrale Europa.

Heldigvis begyndte det også at regne, så Corine kunne få lidt væske.

Dagene gik, og Corine lå stadig fastspændt i bilen med heftige smerter i den voldsomme varme.

»Varmen var kvælende i starten. Jeg fik åbnet en dør med foden. Så begyndte det at regne, og det var godt. På den anden side måtte jeg sove i vand to nætter. Det var koldt, og jeg rystede hele tiden,« fortæller hun ifølge AP.

Smerterne tog til, og hver eneste gang, hun forsøgte at komme fri, besvimede hun kort.

Alt imens havde de belgiske myndigheder iværksat en storstilet eftersøgning, og efter seks dage kom der et gennembrud.

En gruppe af dem, der deltog i eftersøgningen, kom gående tæt på den rundkørsel, hvor hun var kørt galt, da de råbte hendes navn.

Corine samlede kræfter og råbte tilbage. På den måde fandt de frem til Corine i bilen.

Langsomt fik de frigjort hende, og efterfølgende har man fundet ud af, at hun har pådraget sig flere skader i ryggen, og at hun vil være sengeliggende på hospitalet i mange uger.