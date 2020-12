»Det har spredt sig til min hjerne og mine knogler – det er overalt.«

I 2017 måtte 29-årige Toni Standen fortælle sine nærmeste, at hun kun havde to måneder tilbage at leve i. Som hos kræftpatienter i behandling forsvandt håret også fra hendes hoved.

Britiske Toni Standen holdt ifølge New York Post venner og bekendte opdateret på sygdommen ned til mindste detalje – selv den lokale avis lavede et interview med hende. For den døende kvinde stod til at blive gift sidste år, og det fik hendes venner til at starte en indsamling til brudeparret, som fik mere end 67.000 kroner og en bryllupsrejse til Tyrkiet foræret.

Nu flere år senere falder kvindens historie pludselig fra hinanden.

For i år formåede Toni Standen at overkomme sin dødelige sygdom for at rejse Europa rundt for derefter at påstå at have fået covid-19. Og det fik vennerne til at blive mistænksomme.

To venner konfronterede hende over en fælles telefonsamtale, hvor Toni Standen indrømmede, at det hele var en løgn. Hun var ikke kræftsyg.

Ifølge Liverpool Echo skrev kvinden en besked til sine venner efterfølgende og forklarede, at hun var både flov og knust. Selv hendes ægtemand skulle angiveligt være blevet ført bag lyset.

I denne uge kom der også en retlig afgørelse på hele miseren.

»Alle fornuftige medlemmer af samfundet ville være rystet over din opførsel,« lød det ifølge dommer Nicholas Sanders.

I retten indrømmede Toni Standers, som havde sin mand med som støtte, at hun er en løgner.

Dommen endte med fem måneders fængsel til den falske kræftpatient, som også skal betale mange af pengene tilbage.