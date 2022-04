Der var forholdsvis travlt ved valgstederne flere steder i det nordlige Paris ved frokosttid søndag. Flere franskmænd, B.T. talte med, gav udtryk for, at det mere var af pligt end af lyst, at de satte deres kryds.

»Jeg stemmer på Macron, men det er ikke, fordi jeg har særlig meget til overs for ham. Jeg synes, han har gjort det nogenlunde som præsident, men bestemt ikke mere end det,« siger Charlène Demange, en kvinde i trediverne, som stemte tæt ved Place Pigalle.

Forårssolen har for alvor ramt Paris, og der var endnu mere travlt på cafeerne med udendørsbetjening. Hvor mange af pariserne der har tænkt sig at stemme, vides først klokken 20, når valgstederne lukker.

»Jeg ville egentlig have stemt på kandidaten fra De Grønne, men jeg er blevet skræmt af at læse, hvor tæt på en sejr Marine Le Pen nu er. Min stemme er en stemme mod hende mere end en stemme med Macron,« siger Charlène Demange til B.T.

Op med hver tredje af Frankrigs næsten 49 millioner registrerede vælgere havde ifølge rundspørger tidligere på ugen endnu ikke besluttet sig for, hvem de ville stemme på, og det forventes, at mange vil blive væk særligt blandt de unge og lavtlønnede.

De seneste meningsmålinger tegner til en afgørende gyserrunde mellem præsident Emmanuel Macron og højrepopulisten Marine Le Pen, som i flere meningsmålinger er meget tæt på at have indhentet det betragtelige forspring, Macron havde for bare en måned siden.

Macron har valgt at træde ind i valgkampen meget sent, og han har i stedet fokuseret på at spille en rolle, som mægler i krigen mellem Rusland og Ukraine. Denne beslutning kan dog vise sig at være kostbar for Macron, for den har givet Marine Le Pen rig lejlighed til at sætte dagsordenen for valget.

Ikke alle er overbeviste om, at alt er under kontrol for Macron.

Noget overraskende, så har hun valgt at fokusere mindre på indvandring og islam, og mere på usikkerhed i hverdagen og den pensionsalder, som Macron vil hæve til 65 år. Meningsmålingerne peger på, at franskmændene nu ser hende som langt mere stueren og midtsøgende end tidligere.

Mange franskmænd, B.T. har talt med, har givet udtryk for stor frustration med Macrons fem år som præsident.

»Intet er efter min mening blevet bedre, tværtimod. Jeg kan simpelthen ikke stemme på Macron, ligegyldigt hvad« siger Morgan Renoux til B.T. Han er privat erhvervsdrivende og stemte længere østpå i Paris, Ifølge ham er der mange, der deler hans frustration med præsidenten.

Men ikke alle er vrede på Macron. Ved foden af Montmartre mødte B.T. Louis Lelong.

»Jeg synes, det er noget sludder. Macron har været en glimrende præsident, der har gjort, hvad han kan for at forny og forbedre landet. Han får min stemme, og når det kommer til stykket, så får han også mange andres, fordi vi er mange, der for alt i verden ikke vil have Marine Le Pen til magten,« siger Louis Lelong til B.T.

Alles øjne er særlig skarpt rettet på, hvordan Le Pen klarer første runde. Hun forventes at skulle duellere mod Macron i den afgørende valgrunde, der afholdes den 24. april.

»Vi har aldrig været så tæt på virkelig forandring i Frankrig. Sagde Marine Le Pen tusindvis af jublende tilhængere i Perpignan torsdag.

Noget kunne tyde på, at hun har ret. Selvom hun har været varsom med konkrete frexit-planer, så er der næppe tvivl om, at en samlet Le Pen-sejr vil kunne ændre hele Europa.

Charlène Demange har droppet sin stemme på De Grønne, og stemte i stedet på præsident Macron. mest af frygt for Marine Le Pen.

»Hun vil kunne underminere og frustrere EU-samarbejdet, og i værste fald vil hun få hele sammenholdet i EU til at falde fra hinanden,« siger økonom Jessica Hinds fra Capital Economics til Financial Times.

For Charlène Demange ændrede udsigten til en Marine Le Pen sejr alt.

»Det må simpelthen ikke ske. Det er uhyre vigtigt, at vi alle husker at stemme ikke bare i dag, men begge gange. Det gælder Frankrigs fremtid,« siger hun til B.T.

Sent i aften har vi svaret på, om resten af Frankrig er enige med hende.