Kvinde har nægtet sig skyldig i at støtte Islamisk Stat. Anklagemyndigheden gik efter fire års fængsel.

En 30-årig norsk-pakistansk kvinde er ved en domstol i Oslo kendt skyldig i at tilslutte sig Islamisk Stat (IS) i Syrien.

Hun idømmes tre et halvt års fængsel. Det skriver flere norske medier, herunder NRK.

Kvinden har under hele sagen nægtet sig skyldig. Anklagemyndigheden gik efter fire års fængsel til kvinden. Hendes forsvarere argumenterede for frifindelse.

Kvinden rejste i februar 2013 til Syrien for at tilslutte sig sin mand, som var fremmedkriger for den al-Qaeda-tilknyttede gruppe al-Nusra-fronten og senere for IS.

Hun blev hentet hjem til Norge fra al-Hol-lejren i Syrien 18. januar i år, da hendes søn var syg.

/ritzau/