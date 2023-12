Den 37-årige kvinde havde i ti dage haft smerter i maven.

Og da hun blev nærmere undersøgt på et hospital, viste årsagen sig for lægerne.

Hun var gravid, fremgår det af en artikel hos det medicinske tidsskrift New England Journal of Medicine.

Men ikke på helt normal vis.

For ifølge artiklen hos New England Journal of Medicine var den 37-årige kvinde gravid uden for livmoderen.

I stedet befandt fostret sig i bughulen, hvilket sker enormt sjældent.

Hvis en graviditet i et i forvejen sjældent tilfælde sker uden for livmoderen, vil det ifølge Rigshospitalet i 95 procent af tilfældene ske i æggelederen.

Af den årsag, at et æg her vil sætte sig fast »som følge af for eksempel tidligere underlivsbetændelse, tidligere maveeller bækkenoperationer, tidligere graviditet uden for livmoderen eller endometriose«, fordi æggelederen vil være »ødelagt eller delvist ødelagt«.

Her ses hele skanningen af den 37-årige kvinde. Ud for pilen ses fostret i bughulen, nederst (ved *-markeringen) ses livmoderen, hvor fostret burde have været. Foto: New England Journal of Medicine Vis mere Her ses hele skanningen af den 37-årige kvinde. Ud for pilen ses fostret i bughulen, nederst (ved *-markeringen) ses livmoderen, hvor fostret burde have været. Foto: New England Journal of Medicine

Det fremgår ikke af artiklen, hvor kvinden kom fra. »En afsidesliggende ø« står der i artiklen skrevet af henholdsvis en læge fra den franske by Lyon og fra den franske ø Reunion ved Madagascar.

Lægerne vurderede kvinden til at være 23 uger inde i graviditeten.

Seks uger senere blev der gennemført en fødsel via en såkaldt laparotomi, hvor bugvæggen blev åbnet.

Både moren og barnet overlevede – og blev udskrevet efter henholdsvis 25 dage og to måneder.

Den 37-årige kvinde forsvandt efterfølgende, og det var fra lægernes side ikke muligt at følge op på, hvad der videre skete.