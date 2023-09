Røntgenbilleder havde ikke afsløret, hvad det var, kvinden havde inde i sin mave.

Det havde flere undersøgelser på hospitaler heller ikke.

Men der var en årsag til, at den newzealandske kvinde igennem 18 måneder – altså halvandet år – havde haft stærke, kroniske mavesmerter efter at have fået et kejsersnit i forbindelse med en fødsel. Det skriver Guardian.

For i kvinden blev fundet en genstand på størrelse med en tallerken, 17 centimeter i diameter. Den ser sådan ud:

EN 'Alexis Wound Retractor' ser sådan ud.

Det var en såkaldt 'Alexis Wound Retractor' – to hårde plastikringe forbundet med blødt plastik, der bruges til at trække kanterne af et sår til side under en operation.

Kvinden fik kejsersnittet i 2020, og det var altså her, at det særlige operationsredskab tilsyneladende blev glemt.

Ved en ny operation i 2021 slap hun for den ubudne gæst, der endelig var blevet opdaget ved en CT-skanning.

Efterfølgende har myndighederne hævdet, at operation blev gennemført efter gældende retningslinjer, men mandag i denne uge ændrede det sig.

Her kom der betydelig kritik fra New Zealands sundhedskommissær, Morag McDowell, der varetager patienters rettigheder.

»Der er betydelig præcedens for at udlede, at når et fremmedlegeme efterlades inde i en patient under en operation, har behandlingen ikke levet op til standarderne,« lød det i en rapport:

»Det er noget, der aldrig må ske.«

I rapporten fremgår det, at samtlige kirurgiske instrumenter brugt ved operationen var blevet talt op før og efter.

Men det omfattede dog ikke den pågældende 'Alexis Wound Retractor', fordi »halvdelen af den burde forblive uden for patienten, hvorved den ikke risikerer at blive efterladt«.

Den blev den så alligevel.