Siden november sidste år har myndighederne i området omkring Spanish Fork Canyon ledt efter en forsvundet kvinde.

Nu er sagen blevet opklaret takket være en nedstyrtet drone – og med et lidt overraskende resultat.

Det oplyser Utah County Sheriff's Office i en pressemeddelelse om sagen.

Det var 25. november, at ansatte hos skovmyndighederne, US Forest Service, opdagede en bil stå efterladt og tom på en parkeringsplads i Diamond Fork-området ved Spanish Fork Canyon i Utah, da man var i gang med at sæsonnedlukke adgangen til naturområdet.

Her ses kvindens efterladte bil, der blev fundet i slutningen af november sidste år. Foto: Utah County Sheriff's Office Vis mere Her ses kvindens efterladte bil, der blev fundet i slutningen af november sidste år. Foto: Utah County Sheriff's Office

Der blev også fundet campingudstyr i området og dokumenter, der identificerede en kvinde, som skulle campere i området.

Men kvinden var ingen steder at se eller til at finde.

Både efterforskere og redningsarbejdere ledte området omkring stedet igennem til fods og fra luften, men der dukkede ingen spor op af hende.

De følgende måneder blev brugt på at forsøge at komme i kontakt med familiemedlemmer, der kendte kvinden – men uden succes. Til sidst lykkedes det betjente at få hul igennem til nogle af kvindens tidligere kolleger, som fortalte, at de ikke vidste, hvor hun kunne være.

Men så kom gennembruddet.

Den 2. maj vendte en ansat i redningstjenesten tilbage til Diamond Fork for at gennemsøge området med hjælp fra en drone.

Under den første overflyvning af området styrtede dronen dog ned, og manden måtte sammen med dronepiloten drage ud for at finde den.

På deres vej gennem terrænet kom de forbi et telt, som de ved første øjekast troede var efterladt.

Foto: Utah County Sheriff's Office Vis mere Foto: Utah County Sheriff's Office

Den tanke ændrede sig dog sekundet efter, da teltets lynlås blev låst op indefra – og en kvinde kom til syne.

Kvinden, der er 47 år, var den samme kvinde, man havde forsøgt at finde frem til siden november.

Hun havde tabt sig en del, og hun var svagelig. Men hun havde ifølge politiet selv valgt at søge ud i og opholde sig i naturen i området helt frivilligt.

Kvinden, der ifølge politiet menes at lide af nogle psykiske udfordringer, havde overlevet ved blandt andet at spise græs og mos, ligesom hun skaffede sig vand fra en flod i nærheden.

Hun blev taget med på hospitalet for at blive tjekket – men ifølge politiet er det meget sandsynligt, at kvinden senere vil søge ud i området ved Diamond Fork igen for at bo der.