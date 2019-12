Da en rumænsk kvinde forrige søndag skulle opereres, endte det helt galt.

For under operationen kom lægerne ved et uheld til at sætte ild til hende.

Det skriver BBC.

Den 66-årige kvinde, der havde kræft i bugspytkirtlen, blev opereret på Floreasca Hospital i Bukarest den 22. december. Under operationen brugte kirurgerne et alkoholbaseret desinfektionsmiddel, men da de fandt en elektrisk skalpel frem, gik det galt.

For da skalpellen kom i kontakt med alkoholen, opstod der flammer.

Og det førte til, at kvinden på operationsbordet gik i brand.

Kvinden fik brandskader på 40 procent af sin krop - og en uge senere døde hun på hospitalet.

Familien til den 66-årige kvinde ønsker nu at få svar på, hvordan tragedien helt præcist kunne ske, og Rumæniens sundhedsminister, Victor Costache, har lovet at efterforske ulykken.

»Vi håber at kunne lære af denne bekymrende episode,« siger han ifølge BBC.