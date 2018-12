I januar måned i år var den 46-årige Amanda 'Sparrow' Large fra Irland en lykkelig kvinde.

Hun havde netop 'giftet sig' med en Haitisk pirats spøgelse, der blev henrettet i 1700-tallet for at stjæle fra både på åbent hav.

Men Amanda Large Teague, som var hendes rigtige efternavn, har for nyligt annonceret på Facebook, at det nu er slut med kærligheden mellem hende og spøgelset Jack, som hun kalder ham. Det skriver New York Post.

»Jeg føler, det er på tide at lade alle vide, at mit ægteskab er forbi ... Jeg vil forklare det hele på et tidspunkt, men nu er alt hvad jeg har at sige, at du skal være MEGET forsigtig, hvis du er sammen med noget spirituøst. Det er ikke noget at spøge med.«

Amanda 'Sparrow' Large kommer oprindeligt fra Drogheda i Irland. Foto: Google Maps Vis mere Amanda 'Sparrow' Large kommer oprindeligt fra Drogheda i Irland. Foto: Google Maps

Amanda Large er en kæmpefan af 'Pirates of The Caribbean' og hun har spenderet næsten 40.000 kroner på at blive en Jack Sparrow-imitator. Hun har fået rottehaler og tænder af guld for bedre at ligne den person, der i filmene spilles af Johnny Depp.

Hun bor nu i Belfast og har annonceret, at hun er 'aseksuel' - altså at ikke oplever nogen seksuel tiltrækning til andre personer.

»Jeg vidste altid, fra jeg var helt lille, at jeg var anderledes. Jeg voksede op i en lille landsby i Irland, og seksualitet var tabuiseret. Alt hvad der ikke var hetereoseksuelt blev aldrig diskuteret,« siger hun til avisen Irish Mirror.

Til samme avis fortæller hun også, at hendes nu eksmand ligner Jack Sparrow.

»Han har mørk hud og kulsort hår, fortæller han mig.«

Amanda Large hævder, at spøgelset, hun var gift med, 'viste sig' første gang ved siden af hende i sengen i 2014.

»Jeg fortalte ham, at jeg ikke rigtig brød mig om at have sex med et spøgelse. Jeg ville hellere have et ordentligt forhold mellem os,« fortalte hun Irish Mirror.

»Jeg ville have et stort, traditionelt bryllup med en hvid kjole. Det var det vigtigste for mig.«