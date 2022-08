Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hold øjenkontakt, forhold dig roligt og hold din hånd på toppen af deres hoved.

Sådan lyder rådene, hvis man skulle befinde sig i en situation, hvor man skulle møde en haj, der er lidt for interesseret i en.

Den professionelle dykker Kayleigh Grant, som også er kendt under aliasset 'Havfrue-Kayleigh' forklarer, at man kun bliver mere interessant at bide i.

Hun har blandt andet lagt en video på det sociale medie TikTok, der er blevet set 2,6 millioner gange, hvor hun demonstrerer, hvordan man gør.

»Det eneste du ikke må gøre, er, at begynde at gå i panik og plaske rundt. Du skal vende dig om, holde øjenkontakt og stille og roligt trykke ned på dens hoved, når den kommer tæt på,« siger Kayleigh Grant.

Hun mener desuden, at man fra mediernes side portrættere hajer som nogle menneskeædende monstre, men det er forkert påpeger hun.

»De er ikke interesserede i mennesker. De vil som regel ikke have noget med mennesker at gøre,« siger Kayleigh Grant.

Se videoen øverst i artiklen.