En opsigtsvækkende video har fundet vej til det store internet.

For i USA blev en kvinde filmet kun iført en armygrøn bikini, en lille Louis Vuitton-taske på armen og et vigtigst af alt et mundbind. Det oplyser Independent.

Outfittet vækker opsigt, da det ikke er hver dag, at man ser personer i lufthaven, der er klar til at lægge sig ved poolen, før vedkommende er kommet afsted mod sin feriedestination.

Derfor har videoen, der er blevet delt på Instagram, fået en del opmærksomhed:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Humans Of Spirit Airlines (@humansofspiritairlines)

»Når du skal til et pool party ved middagstid og skal nå et Spirit Airlines fly klokken 16,« lyder det i titlen til videoen.

»I det mindste har hun mundbind på,« står der under videoen, der er blevet set mere end 15.000 gange.

Og netop mundbindet er vigtigt, da alle passagerer over to år skal bære det i alle amerikanske lufthavne. Det gælder, mens de er i lufthavnen, og når de rejser med fly. Ellers kan man risikere en bøde på mellem 250 og 1.500 dollar svarende til omkring 1.500 til 9.400 danske kroner.

I forhold til bikinien er der hos Spirit Airline regler for påklædning:

»En gæst kan ikke komme ombord på flyet eller vil blive bedt om at forlade flyet, hvis gæsten er barfodet eller ikke er tilstrækkelig påklædt eller bære tøj, der er af seksuel karakter, amoralsk eller krænkende på nogen måde.«

Om flypassageren er blevet bedt om at forlade den pågældende lufthavn eller flyet, melder historien ikke noget om.