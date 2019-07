En mildest talt usædvanlig sag har fundet vej til politiets søgelys i Norge.

En kvinde i 50'erne hævder nemlig, at hun i tre dage blev efterladt på en ø på Hvalerskærgården uden vand – fordi hun var kommet op at skændes med dem, hun havde været på tur med.

Det skriver VG og NRK.

Det var angiveligt en bådskipper, der som den første ved 20-tiden tirsdag aften opdagede kvinden, som stod inde på øen Furuholmen og råbte om hjælp.

Men da han ikke var lokalkendt, turde han ikke sejle ind til øen. I stedet valgte han at kontakte redningstjenesten, som sendte både et redningsfartøj og en politibåd af sted mod øen.

Før de nåede frem til stedet, var kvinden dog tilsyneladende blevet hentet fra øen af en anden fritidssejler.

»Vi mødte denne fritidsbåd og fik hende om bord i politibåden, før vi tog hende videre til lægevagten for et helbredstjek,« fortæller operationsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NRK.

Lægetjekket viste ifølge VG, at kvinden var forivrret og tørstig, men i tilsyneladende god fysisk tilstand.

Til politiet har kvinden fortalt, at hun blev efterladt på øen, efter hun var kommet op at skændes med dem, hun havde været på tur med.

Efter skænderiet skal de have efterladt hende på øen – uden vand.

Til NRK fortalte politiet tirsdag aften, at ingen havde meldt kvinden savnet i løbet af de tre dage, hun skal have været strandet på øen.

Politiet arbejder nu på at finde ud af, hvad der helt præcist er sket i sagen. Hvis kvindens version af sagen viser sig at være korrekt, er der tale om et strafbart forhold, oplyses det.