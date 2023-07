Personalet på Scandic Lillehammer Hotel i Norge fik sig en yderst ubehagelig oplevelse tidligt søndag morgen.

Hvad de troede var et tomt hotelværelse, viste sig derimod at være et gerningssted.

Et gerningssted, hvor liget af en kvinde i 30erne blev fundet.

Det skriver norske Dagbladet på baggrund af en pressemeddelelse fra Innlandet politikreds.

To mænd, også i 30erne, blev anholdt og sigtet for at efterlade kvinden i en hjælpeløs tilstand.

Kvinden blev angiveligt efterladt alene på værelset natten til søndag. Da en af ​​de tiltalte kom tilbage, underrettede han receptionisten.

»Begge de anholdte er nu blevet løsladt, men sigtelsen er opretholdt,« siger politiadvokat Mari Jøndal Bjertnæs i pressemeddelelsen.

De to sigtede er begge bosiddende i Vestoppland. De er allerede kendt af politiet, er begge tidligere dømte og er en del af et narkomiljø.

Politiet mener, at den afdøde kvinde var en del af de sigtedes omgangskreds.

Men vil ikke oplyse om der er tale om en overdosis.

Det var klokken 04.08 natten til søndag, at politiet fik en anmeldelse om hændelsen.

Ligsynsmænd vil foretage en obduktion af den afdøde kvinde for endeligt at fastslå dødsårsagen.

Det er ikke så mange uger siden, at en lignende hændelse fandt sted i Bergen i Norge.

Flere norske medier, herunder Bergens Tidende, skrev dengang, at en kvinde døde efter en hændelse på et norsk hotel.

Politiet modtog her en anmeldelse om en alvorligt kvæstet person på et hotel i Bergen. Kort tid efter afgik kvinden ved døden.

En mand blev anholdt og sigtet for drab for hændelsen.

Norske TV 2 skrev videre, at hotellet fungerer som indkvartering for ukrainske flygtninge.