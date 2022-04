47 dage.

Så længe lå en kvinde og var død, før hun blev fundet. Dette til trods for at hun havde fået bevilget 15 timers hjemmepleje om ugen.

En kvinde fra Haning i Sverige havde fået bevilget 15 timers hjemmepleje om ugen af kommunen efter at være blevet udskrevet fra et behandlingshjem.

Men hjælpen kom aldrig, og efter næsten syv uger blev kvinden fundet død i sit hjem dage uden besøg fra hjemmeplejen.

Det skriver SVT, der desuden kan oplyse, at der opstod en kommunikationsfejl mellem kommunens klient og den udførende hjemmepleje, da kvinden blev udskrevet fra behandlingshjemmet.

Det oplyses i kommunens interne dokumenter, som mediet har fået adgang til.

I dokumenterne fremgår det, at en af ​​forklaringerne vurderes at være, at »entreprenøren ikke læste hele dokumentet for at sikre sig, fra hvornår ordren var gyldig og dens omfang.«

Hændelsen anses for at være alvorlig og er derfor blevet anmeldt til det svenske sundheds- og omsorgsinspektionen, IVO.

SVT har kontaktet Haninge Kommune, som ikke ønsker at udtale sig om sagen.

»Jeg har ingen kommentarer, siger Maria Willix, leder af afdelingen for ældrepleje i Haninge kommune i telefonen,« til mediet.