Konen spillede den sørgende enke på tv, mens politifolkene opdagede, at hun angiveligt havde en affære med den påståede morder. Det oplyste politiet torsdag.

Manden var direktør i flyselskabet American Airlines, og han blev dræbt af en – på det tidspunkt – ukendt mand. Han skød direktøren ned, mens han gik en morgentur med sin kone og sin hund i delstaten Texas.

Den 48-årige Jennifer Lynne Faith blev onsdag sigtet for at hindre retfærdigheden i at ske fyldest, når det gælder drabet på hendes 49-årige mand, James 'Jamie' Faith, den 9. oktober 2020.

Anklagerne siger, at hun kommunikerede med pistolmanden, der var hendes skolekæreste. Hun skubbede på, så han slap af med beviserne, alt imens hun bad offentligheden om hjælp til at løse mordet. Det skriver New York Post.

Hendes mand havde være IT-direktør for flyselskabet, og han blev skudt ned på en morgentur i byen Dallas.

»Jeg hørte, at der blev løbet bag mig, og jeg vendte mig om, da en eller anden pludselig skød på ham,« sagde Jennifer til tv-stationen NBCDFW i december.

I den samme udsendelse bad hun om, at enhver, der havde nogen som helst information om sagen, ville stå frem.

»Det er mit håb, at personen en skønne dag vil indse, hvor alvorligt det er, det, han har gjort,« sagde hun.

Den 11. januar blev den 48-årige Darrin Ruben Lopez anholdt og sigtet for skyderiet. Han var kæreste med Jennifer, da de gik i skole, og han havde ramt James syv gange, før han flygtede.

Politiet opdagede, at han havde været i kontakt med den myrdede mands kone 14.363 gange mellem den 30. september og den 30. oktober 2020.

Det fik Jennifer til at indrømme, at de havde været i kontakt på daglig basis, men hun nægtede, at der var tale om et intimt forhold.

Mobiltelefonen viste dog, at forholdet var intimt, siger anklagerne. Blandt andet viser tekstbeskeder, at hun prøvede på at hæve mandens livsforsikring, lige som hun instruerede sin barndomskæreste i at svare på politiets spørgsmål.

Konen blev anholdt onsdag i hjemmet i Oak Cliff, og hun ventes at komme for en dommer fredag.

Ifølge hendes forsvarer, Toby Shook, er hans klient helt uskyldig, og hun samarbejdede fuldstændig med politiet.