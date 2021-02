Det vakte mystik og stor bekymring, da 37-årige Erika Lloyd forsvandt sporløst under en biltur i juni sidste år. Hendes bil blev fundet ødelagt, og tilbage stod en knust familie.

Selvsamme familie har nu, mere end et halvt år senere, fået den hårde melding:

Erika Lloyd er død.

For lige knap en måned siden meldte myndighederne ud, at man havde fundet et lig i ørkenen i Wonder Valley, Californien.

Liget var så slemt tilredt, hvorfor det ikke var muligt at identificere det. Men ved hjælp af tandsæt, er det slået fast, at liget er den savnede kvinde, Erika Lloyd. Det skriver Los Angeles Times.

Erika Lloyd, der var mor til en 12-årige dreng, drog 14. juni afsted på en biltur.

Men herefter blev kommunikationen stille. Familien kunne ikke få fat på Erika Lloyd, der blev meldt savnet 17. juni.

Samme dag blev hendes bil, en sort Honda Accord, fundet efterladt.

Ruderne var ødelagte, og det samme var bilens instrumentbræt.

Siden har eftercorskningen på at finde Erika Lloyd, og hvad der skete med hende, pågået.

Ifølge New York Post er der ikke kommet nogen meldinger om, hvordan Erika Lloyd døde.

Familien har siden fundet takket efterforskerne for deres arbejde samt folk, der har sendt varme tanker i deres retning.

»Lige nu må vi sørge, og jeg opfordrer alle til at stoppe op og tænke på den smukke sjæl, vi har mistet. Vores Erika,« skriver hendes bror på Facebook.