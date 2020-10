Det skulle have været en fredelig vandretur i en af USA's store nationalparker, men turen tog en uventet drejning for Holly Suzanne Countier, der farede vild efter at have slået hovedet mod et træ.

Og ikke i en hvilken som helst park. Men i Zion National Park i Utah. En 600 km2 stor park fuld af smalle, dybe sandstenskløfter, og en masse både store og små floder.

Et ikke helt ufarligt sted at fare vild. Det skriver CBSNews.

Den 38-årige mor havde arrangeret en tur ind parken, men da hun senere samme dag ikke vendte tilbage bussen, der havde kørt hende derind, skabte det bekymring.

Flere eftersøgningsindsatser blev sat i værk. Men på trods af hundepatruljer, droner, store frivilligenheder og professionelle redningsarbejdere var efterforskningsarbejdet svært.

For Holly Suzanne Countier tog ikke sin telefon og havde ikke efterladt sig nogle spor.

Efter 12 dage blev hun dog fundet i god behold - mod efterforskernes forventning. Her havde en anden park-gæst nemlig set hende, og gav tippet videre til redningsfolkene.

Hun er nu samlet med sin familie, der er ovenud lykkelige for at se Holly Suzanne Countier igen:

»Vi vil gerne takke redningsarbejderne og alle dem, der har ledt efter hende dag og nat, og som aldrig opgav håbet,« siger familien