En argentinsk kvinde, der blev bortført af menneskehandlere tilbage i 1987, er blevet genforenet med sin familie.

Kvinden har været forsvundet sporløst, indtil lokale myndigheder fik et tip om, at hun befandt sig i byen Bermejo i det sydlige Bolivia. Siden har myndighederne i Bolivia og Argentina samarbejdet om at finde frem til kvinden.

Kvinden blev bortført som kun 13-årig, skriver BBC.

Da politiet fandt hende i en lille hytte, hvor hun fortsat blev holdt fanget, havde hun også en ni-årig søn.

Billeder fra befrielsen af den argentinske kvinde og hendes søn er blevet distribueret af argentinsk politi.

De blev begge befriet tidligere i december og transporteret hjem til Argentina.

Her blev de genforenet med kvindens familie i byen Mar del Plata, som ligger 400 kilometer syd for hovedstaden Buenos Aires.

Det har været sparsomt med oplysninger i sagen, men ifølge The Mirror har kvinden været tvunget til at arbejde som prostitueret, siden hun blev kidnappet som 13-årig.

Hun er blevet flyttet rundt i Bolivia igennem tre årtier - angiveligt for at gøre det sværere for myndighederne at finde hende.

Hverken de argentinske eller bolivianske myndigheder har oplyst noget om, hvem der stod bag bortførelsen. Heller ikke navnene på den bortførte kvinde eller hendes søn er blevet offentliggjort.