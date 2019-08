En kvinde, som 'fik lov' til at føde sit barn helt alene i en fængselscelle i Denver, USA, slæber nu byen Colorado i retten, efter at fængselsbetjente og sygeplejersker ignorerede hendes råb om hjælp i de fem timer, det tog hende at føde barnet.

»Smerten var uudholdelig,« sagde Diana Sanchez til tv-stationen Denver KDVR-TV i et interview sidste år. »Det, som smerter mig allermest, er, at ingen tog sig af det.«

Sanchez græd sin smerte ud, inden hun på videoen lagde sig ned på en smal seng, som hendes advokat havde fremskaffet.

Så trak hun sine bukser ned og fødte babyen - helt uden hjælp. Det skriver Sky News.

Diana Sanchez måtte føde sin baby helt alene i en fængselscelle i Denver, USA. Foto: Denver County Jail via Killmer, Lane & Newman Vis mere Diana Sanchez måtte føde sin baby helt alene i en fængselscelle i Denver, USA. Foto: Denver County Jail via Killmer, Lane & Newman

Den eneste smule assistance, hun fik fra de personer, der blev væk, var en absorberende pude, der blev skubbet ind under døren til cellen ca. 45 minutter før hun fødte.

Efter fødslen, som skete den 31. juli 2018, kom en sygeplejerske ind i cellen og tog den nyfødte med sig.

Det søgsmål, der blev indgivet onsdag i denne uge, siger, at fængselsbetjentene 'valgte den letteste vej ud af problemerne' ved ikke at tilkalde en ambulance, efter at Sanchez vand gik og hun begyndte at bløde.

Fængslet påstår, at en ambulance skulle være tilkaldt, så Sanchez kunne komme på hospitalet. I stedet blev hun nødt til at føde i den medicinske celle, som hun var placeret i.

Diana Sanchez var tydeligvis i store smerter, da hun lagde sig ned på briksen. Foto: Denver County Jail via Killmer, Lane & Newman Vis mere Diana Sanchez var tydeligvis i store smerter, da hun lagde sig ned på briksen. Foto: Denver County Jail via Killmer, Lane & Newman

Imidlertid vidste fængselsbetjentene godt, at en ambulance ikke ville være klar i timevis.

Søgsmålet siger også, at ingen sygeplejerske tørrede babyen eller varmede den i adskillige minutter efter fødslen.

Fængslets sygesplejerske havde heller ikke værktøjet til at klippe babyens navlestreng over. De måtte vente til brandmændene kom omkring 15 minutter efter fødslen.

Torsdag kom det så frem, at sheriffkontoret i Denver County siden fødslen har ændret politiken: Nu skal gravide kvinder, der nærmer sig fødslen, straks indlægges på hospitalet.

En sygeplejerske kom straks efter fødslen ind og tog babyen med sig. Foto: Denver County Jail via Killmer, Lane & Newman Vis mere En sygeplejerske kom straks efter fødslen ind og tog babyen med sig. Foto: Denver County Jail via Killmer, Lane & Newman

Hvor det tidligere var op til fængslets sygelejersker at tilkalde ambulancen, er det nu betjentenes opgave.

Sanchez var ikke umiddelbart til rådighed for en kommentar, men hun har tidligere udtalt til tv-stationen Denver KDVR-TV, at fængslet så de indsatte som 'affald'.

Hun tilføjede dengang: »Jeg vidste, at jeg var i fængsel, fordi jeg havde gjort noget forkert - men jeg fortjente ikke dette her og speciel ikke min baby.«