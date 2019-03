Baby-lykken må være aldeles overvældende for en amerikansk kvinde, der stort set fra det ene øjeblik til det andet blev mor til seks børn.

På bare ni minutter fødte hun sine sekslinger: Fire drenge og to piger.

Det nærmest ufattelige scenarium skete fredag på ‘The Woman's Hospital i Texas, USA, hvor jordemødrene må have stået klar på række for at tage imod børnene, der nærmest blev bragt til verden på samlebånd.

Med en leveringstid på halvandet minut pr barn i gennemsnit, har trafikken på fødestuen antageligt været ret så hektisk kort før klokken 5 fredag morgen.

For mellem klokken 4.50 og 4.59 blev alle seks børn født af deres formentlig hårdt pressede mor, Thelma Chiaka fra Houston.

Hospitalet oplyser, at Thelma Chiaka trods kraftanstrengelsen har det godt.

Måske er hun ved at finde på navne til sine fire drenge.

Navnene på døtrene er nemlig allerede på plads. De små piger hedder Zina og Zuriel.

Naturligvis er alle børnene ganske små. Hospitalet oplyser, at de ved fødslen vejede mellem 800 gram og 1.300 gram.

Men lykkeligvis er meldingen, at de bliver tilset og får behandling på hospitalet, og at deres tilstand hver især er stabil.

Det hører bestemt til sjældenhederne, at der kommer sekslinger til verden.

Nogle på hospitalet har regnet på sagerne og er kommet frem til, at oddsene for at ende på fødegangen med seks børn er én til 4,7 milliarder.