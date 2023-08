Billederne kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på enhver.

Det lykkedes en amerikansk kvinde at flygte fra sin bortfører, og da FBI anholdt ham og ransagede hans hjem i Oregon, gjorde de adskillige rædselsvækkende fund.

Nu har FBI offentliggjort fotos af de ting, som bureauets agenter fandt i mandens garage.

Og man leder desperat efter mulige yderligere ofre for manden, skriver CNN.

29-årige Negasi Zuberi er mistænkt for at bortføre en kvinde, som imidlertid slap væk. Foto: FBI Portland

Sagen begyndte, oplyser FBI, da en 29-årig mistænkt, Negasi Zuberi, lørdag den 15. juli kørte mere end 700 kilometer fra sit hjem i Klamath Falls i Oregon til Seattle, hvor han udgav sig for at være undercover politibetjent for at købe en prostitueret kvinde.

Ifølge det kvindelige offer brugte han en strømpistol til at pacificere hende, hvorefter han lagde hende i håndjern og benjern og satte hende på bagsædet af sin bil, mens han fortalte hende, at hun var anholdt.

Herefter kørte han tilbage til sit hjem, mens han undervejs begik adskillige seksuelle overgreb på kvinden.

Ved ankomsten i Klamath Falls havde kvinden indset, at der ikke var tale om en civilklædt politibetjent. Hun blev placeret i en interimistisk celle bygget af betonklodser i mandens garage.

Hun bankede gentagne gange på cellens dør, indtil det i sidste ende lykkedes at slippe ud.

Det er denne celle, som man fandt i garagen, som FBI mener, at manden brugte til at holde kvinden fanget. Foto: FBI Portland

»Offeret har fortalt, at hun vidste, at Zuberi ville dræbe hende, hvis hun blev i det rum,« siger politiet ifølge CNN.

Det lykkedes kvinden at få kontakt til en forbipasserende, som slog alarm.

Den mistænkte blev anholdt få timer senere i Reno i Nevada på en parkeringsplads foran en Walmart, hvor han var sammen med sin kone og barn.

Politi og FBI-agenter fandt cellen, som man mener blev benyttet til at holde kvinden fanget, i Negasi Zuberis garage i Klamath Falls.

Det er denne tegning, som formentlig vil få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste. Foto: FBI Portland

Samtidig har man offentliggjort fotos af det, man hævder er mandens planer for kidnapningen. Dem havde han skrevet på en notesblok, som blev fundet i hans bil.

En del af planen var tilsyneladende at grave et 30 meter dybt hul ned og skabe et vandtæt og isoleret rum.

Negasi Zuberi har boet i mindst 10 forskellige amerikanske delstater siden 2016 og er blevet sat i forbindelse med voldelige overfald i mindst fire af dem, oplyser FBI.

FBI's efterforskere fortæller desuden, at man har begrundet mistanke om, at der kan være adskillige yderligere ofre.

Man mener, at han har udset sig prostituerede eller deres bofæller i Californien, Washington, Oregon, Colorado, Utah, Florida, New York, New Jersey, Alabama og Nevada i perioden fra august 2016 frem til juli i år.