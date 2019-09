En amerikansk kvinde er død, efter hun blev flænset af sine hunde i sit hjem, oplyste politiet mandag.

Den 67-årige Arlene Renna blev fundet bevidstløs på stuegulvet af sin mand lørdag eftermiddag, da han kom hjem til deres hus i Pleasant Valley, New York, sagde politiet.

Arlene Renna døde på stedet, og ifølge politiet var sårene på kvinden opstået som følge af et angreb fra hundene. Det skriver avisen New York Post.

Begge hunde, der er af racen 'coonhound' (jagthunde, der jager vaskebjørne om natten, red.) blev taget i forvaring af en hundepension, og det bliver op til en dommer at afgøre, hvorvidt de skal have lov til at leve.

Det står ikke klart, hvor længe parret har ejet de to jagthunde. De betegnes ellers som 'søde, afdæmpede og sociale' af den amerikanske kennelklub.

Der er foreløbig ingen detaljer om, hvad der forårsagede angrebet, men ifølge politiet var der ingen mistanker om noget kriminelt.

På Facebook annoncerede Rennas eksmand, at hun var gået bort 'ved en ulykke derhjemme' på sin datter Jillians 31-års fødselsdag.

'Det er simpelthen et mareridt,' skrev Taylor. 'Arlene var den rareste, mest givende og vidunderlige kvinde. Der var ingen bedre mor, ingen bedre bedstemor.'

En amerikansk coonhound. Foto: Wikipedia Vis mere En amerikansk coonhound. Foto: Wikipedia

Hun arbejdede som en sygeplejerske og var involveret i undervisning af voksne, inden hun blev socialarbejder.

Hun var gift med Taylor i 21 år og fik tre børn, inden de blev skilt.