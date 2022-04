Man siger, at der for enden af regnbuen venter en krukke guld.

Men selvom ordsproget ikke skal tages så bogstaveligt, vil en helt særlig aarhusiansk kvinde nok alligevel mene, at det rammer ganske plet.

Kvinden, der har valgt at være anonym, var nemlig for et par torsdage siden ude med et par venner, da hun på vej hjem i det silende regnvejr besluttede sig for at købe et skrabelod.

Hun gik ind i en kiosk, men her havde de ikke kvindens yndlings-skrabelod: Bogstavjagt.

Da hun trådte ud af kiosken, fik hun dog en fornemmelse af, at det var på sin rette plads at jagte heldet.

»Da jeg krydser vejen, ser jeg bare en helt fantastisk regnbue, som ser ud til at ende lige, hvor jeg bor. Så jeg gik en omvej til en anden kiosk, som havde skrabeloddet, jeg var på udkig efter, og gik hjem for at skrabe,« fortæller aarhusianeren i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Og man må sige, at kvindens mavefornemmelse eller 'overtroiske jeg' fik ret.

Da hun kom hjem og skrabede Bogstavjagten, viste det sig nemlig, at loddet indeholdt en gevinst på intet mindre end 600.000 kroner.

Straks tog hun et billede af skrabeloddet og sendte til sine børn, der kort efter stod klar med en flaske champagne for at fejre den store dag.

Og heldigvis er der virkelig brug for de mange penge.

»Jeg har i en tid som selvstændig fået oparbejdet noget gæld, så det er virkelig nogle penge, som falder på et tørt sted. Nu er jeg totalt gældfri, og det er fuldstændig fantastisk,« fortæller den heldige vinder til Danske Spil.