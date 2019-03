En 31-årig kvinde, endte i et livstruende anafylaktisk schock efter at have udført oralsex på sin kæreste.

Det er British Medical Journal, der har udgivet rapporten, hvor det bliver beskrevet, hvordan den unavngivne kvinde blandt andet begyndte at kaste op og få vejrtrækningsproblemer efter akten.

Kvinden, der kommer fra Alicante i Spanien, tog derfor på hospitalet, hvor lægerne blandt andet udelukkede, at hun led af den forholdsvis sjældne sædallergi, 'human seminal plasma hypersensitivity'.

Den 31-årige fortalte lægerne, at hun ikke kan tåle penicillin, men hun nægtede samtidig, at hun havde taget antibiotika.

Det viste sig dog efterfølgende, at hendes 32-årige kæreste havde taget 'amoxicillin clavulansyre', som er en form for penicillin, i forbindelse med en infektion i øret.

Derfor har lægerne på General Universitari d'Alacant vurderet, at kvindens voldsomme reaktion skyldes, at kærestens medicin blev overført til hendes krop, da hun slugte hans sæd.

Det er angiveligt første gang nogensinde, at en person har fået et anafylaktisk schock efter at have udført oralsex, og de spanske læger advarer derfor nu alle med medicinallergi om de potentielle risici ved at udføre oralsex.

»Som klinikere mener vi, det er vigtigt at informere folk om dette fænomen, så vi forhåbentlig kan forhindre alvorlige allergiske reaktioner hos udsatte patienter,« siger læge Susana Almenara, som er den ledende forsker bag rapporten.

Hvad er anafylaktisk shock? Anafylaktisk shock er en voldsom reaktion efter udsættelse for medicin, fødevare eller dyre/insektgift, som man er allergisk over for

Anafylaktisk shock er en livstruende tilstand, som kræver øjeblikkelig behandling.

Her i landet forekommer ca. 150 anfald hvert år

De hyppigste årsager til en sådan reaktion udenfor sygehus er indtagelse af penicillin eller insektstik

De tidlige symptomer er kløe, slaphedsfornemmelse/svimmelhed eller uro/angst.

Ring 112, man skal sikre frie luftveje og give medikamentet adrenalin i sprøjteform (Epipen) Kilde: Sundhed.dk

Susana Almenara opfordrer endvidere folk til at beskytte sig selv og bruge kondom, hvis de tager medicin, der kan fremkalde allergiske reaktioner.

Den 31-årige kvindes kæreste tog - ifølge rapporten - penicillen cirka fire timer før den seksuelle kontakt.

Kvinden måtte behandles med en dosis adrenalin samt steroider og salbutamol (astmamedicin, red.) for at modvirke hendes allergiske reaktion og for at åbne op for hendes luftveje.

Efter seks timer var hendes vejrtrækningsproblemer væk, og efter en uge var hun kommet sig fuldstændig.

Lægerne fandt hændelsen så overraskende og interessant, at de efterfølgende spurgte hende, om hun ville komme tilbage, så de kunne undersøge hende nærmere, men kvinden dukkede ikke op til den aftalte tid.

Du kan læse rapporten her.