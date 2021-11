En kvinde fik sig et forfærdeligt chok, da lægerne gav hende en diagnose.

29-årige fitness-entusiast Becca Smith tog til lægen med hoste og rygsmerter med, hvad hun troede var et diskusprolaps, men det viste sig at være lungekræft.

Det skriver The Sun.

Hele sygdomsforløbet startede tilbage i slutningen 2019, da hun var i færd med at oprette eget yogastudie i Leeds. Allerede i januar 2020, begyndte hun at opleve stærke smerter og migræne. Hun stoppede med yoga og styrketræning ud fra den formodning, at hun havde skadet ryggen.

Den personlige træner så herefter fysioterapeuter, kiropraktorer og private sundhedslæger – men hver gang kunne ingen give hende et klart svar. Efterfølgende blev hun indlagt efter at have mistet synet for anden gang og troede fortsat, at en diskusprolaps var skylden.

Men herefter blev hun dårligere og havde svært ved at trække vejret. Hun blev koblet til en iltmaskine og havde konstant isposer spændt på hovedet og var ude af stand til at gå.

»Jeg kan huske, at to læger kom ind til mig. De trak gardinerne for, og jeg fik en knude i maven. Jeg vidste bare, at der var noget galt.«

Herefter blev Becca Smith spurgt, om hun ville have sine forældre til stede, men hun sagde nej, fordi hun aldrig havde drømt om, at diagnosen ville være så chokerende..

Lægerne fortalte Becca Smith, at hun havde stadie fire lungekræft, og der var ikke noget, de kunne gøre – det havde spredt sig fra hendes lunger til hendes rygsøjle og hjerne.

Her fik hun beskeden om, at hun kun havde to uger at leve i.

Heldigvis for Becca Smith har noget af behandlingen virket, og kræften har forladt hendes hjerne, men en lille mængde sidder fortsat i venstre lunge og rygsøjle.

Men her flere måneder efter diagnosen er Becca Smith fortsat i live og er tilbage i fitnesscentret.