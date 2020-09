Hvad gør man, når man på vej ud af flyet efter landing pludselig får det varmt?

En mor til to valgte en noget usædvanlig løsning, da hun for nylig landede i Ukraines hovedstad Kiev med sin mand og to børn.

Til alles forbløffelse vendte hun på vej mod udgangen i flyets bagende pludselig om, gik tilbage mod nødudgangen over den ene vinge, hev i håndtagene og åbnede til den friske luft.

Og herefter gik hun ud på vingen for at blive kølet af og satte sig rolig på bagenden af vingen. Med en flaske vand i hånden og mundbindet nede om hagen.

Da flyets kaptajn fik øje på hende, slog han øjeblikkeligt alarm til lufthavnsmyndighederne, ligesom politiet og en ambulance blev tilkaldt.

Kort efter fik flyets personale dog uden dramatik kaldt kvinden tilbage til flyets kabine gennem nødudgangen.

På en videooptagelse fra den internationale lufthavn Boryspil kan man se kvinden rejse sig roligt og gå tilbage til kabinen med en lille taske hængende over den ene skulder.

Kvinden var sammen med mand og børn netop landet på en tur fra Antalya i Tyrkiet med maskinen fra Ukraine International Airlines.

Hovedparten af flyets øvrige passagerer - heriblandt hendes to børn - var allerede kommet ud fra flyet, da hun valgte sin bevingede exit på egen hånd.

En efterfølgende undersøgelse viste, at kvinden hverken var påvirket af alkohol eller stoffer.

Ifølge Ukraine International Airlines er kvinden nu blevet blacklistet som følge af den ulovlige åbning af nødudgangen, så hun ikke fremover kan få lov til at flyve med luftfartselskabet.

I en udtalelse understreger selskabet, at passageren groft har overtrådt reglerne om luftfartssikkerhed og opførsel ombord på et fly.

Hun var angiveligt ikke i stand til at give en god forklaring på sin handling, hvor hun ifølge flyselskabet optrådte som et dårligt eksempel for sine børn.

Samtidig med udelukkelsen fra fremtidige flyvninger vil luftfartselskabet også afkræve kvinden en »usædvanlig høj økonomisk straf«.