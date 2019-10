Det var helt tilfældigt, at hun fik øje på det lille hukommelseskort, der lå på gaden.

På hukommelseskortet stod der skrevet: 'Drab i centrale Marriott' - og på det var der 39 billeder og 12 videoer. Den ene fil mere grusom end den anden.

Da det stod klart for kvinden, hvad det var, hun havde fundet, skyndte hun sig den 30. september at kontakte politiet i byen Anchorage i Alaska.

Det skriver CNN.

Da politiet tjekkede indholdet af hukommelseskortet igennem, kunne de se foruroligende billeder og videoer af en nøgen kvinde, der lå blodig på et gulv ved siden af en seng.

Hun blev slået, voldtaget og i en af videoerne kunne man se kvinden blive kvalt og kæmpe for at trække vejret - mens en mand kunne høres grine.

To dage efter hukommelseskortet var blevet fundet, modtog politiet et alarmopkald om, at der var fundet et lig i den sydlige del af byen.

Efterfølgende stod det klart, at liget var identisk med kvinden fra hukommelseskortet - Kathleen J. Henry. Hun blev 30 år.

En obduktion slog fast, at kvinden var blevet dræbt i løbet af den første uge i september.

Da man undersøgte videoerne, kunne en af betjentene ifølge CNN genkende den mandlige stemme, der talte med en 'engelsk-lydende accent', fra en tidligere politiefterforskning.

Den mand var 48-årige Brian Steven Smith, der er immigrant fra Sydafrika.

Det viste sig, at en mand ved navn Brian Smith havde tjekket ind på et Marriott-hotel i Anchorage fra den 2. til 4. september - og tæppet på hotellet matchede det, der kunne ses på billederne og i videoerne på hukommelseskortet.

Den 8. oktober blev Brian Steven Smith anholdt og sigtet for drabet. Denne uge blev han fremstillet i retten, hvor det kom frem, at han nægter sig skyldig.

Han sidder nu varetægtsfængslet i Anchorage Correctional Complex.

I en udtalelse fra politiet takker man kvinden for at have fundet hukommelseskortet og have alarmeret politiet:

'Det her er et eksempel på, at man skal sige noget, hvis man ser noget mistænkeligt,' lyder det.